Partilhar o artigo Berlim destaca importância de tratado com Paris em tempos difíceis para a UE Imprimir o artigo Berlim destaca importância de tratado com Paris em tempos difíceis para a UE Enviar por email o artigo Berlim destaca importância de tratado com Paris em tempos difíceis para a UE Aumentar a fonte do artigo Berlim destaca importância de tratado com Paris em tempos difíceis para a UE Diminuir a fonte do artigo Berlim destaca importância de tratado com Paris em tempos difíceis para a UE Ouvir o artigo Berlim destaca importância de tratado com Paris em tempos difíceis para a UE

Tópicos:

Charles Gaulle, Tratado Aachen Aix, Tratado Atlântico,