Berlim e Paris pedem justiça para as vítimas do conflito no norte da Etiópia

As governantes europeias pediram também uma forte representação africana no Conselho de Segurança das Nações Unidas numa altura e uma das preocupações europeias no continente africano é a expansão do terrorismo no Golfo da Guiné e o poder inconstitucional em vários países da região desértica do Sahel.