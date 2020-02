Bernardo Pires de Lima analisou discurso de Trump à nação americana

Donald Trump abordou vários temas mas preferiu falar do crescimento económico do país e da descida do desemprego que atingiu os melhores valores de sempre.Algo que para o comentador de assuntos internacionais, Bernardo Pires de Lima, em declarações à Antena 1, frisou que se deve ao trabalho feito não por Trump mas pelo anterior presidente, Barack Obama em situações como por exemplo a descida do desemprego.

Neste discurso à nação, Donald Trump destacou o nome do autoproclamado presidente da Venezuela, Juan Guaidó, explicando que era ele o legitimo líder da Venezuela acusando Nicolás Maduro de ser um tirano e um líder ilegítimo.