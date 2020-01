Bernardo Silva marca no jogo que garantiu ao City presença nos "oitavos" da Taça

A jogaram em casa, os campeões ingleses, que esta época ocupam a segunda posição da liga a distantes 16 pontos do líder Liverpool, colocaram-se em vantagem aos oito minutos, na sequência de uma grande penalidade convertida por Gundogan.



Aos 19 minutos, Bernardo Silva apontou o segundo golo dos ‘citizens’, com um remate forte e colocado fora da área do Fulham, equipa do segundo escalão, na qual Ivan Cavaleiro foi titular e que jogou reduzida a 10 desde os oito minutos, após a expulsão de Tim Ream.



No segundo tempo, a estrela foi o avançado brasileiro Gabriel Jesus, que bisou, com golos aos 72 minutos, na sequência de um passe de João Cancelo, e aos 75.