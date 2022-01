Bernie Sanders: Administração Biden "virou as costas à classe trabalhadora"

pressão pela votação de determinados projetos de lei que pretendem apoiar as famílias norte-americanas. Em causa estão questões como a extensão de abonos familiares, a redução dos preços de alguns medicamentos e o aumento do salário mínimo federal para 15 dólares por hora.

Atualmente senador por Vermont, eleito pelo Partido Democrata, Bernie Sanders não deixou de criticar os atrasos na política da Administração de Biden e de apelar a que se façam algumas mudanças legislativas.





“Não é nenhum segredo que os republicanos estão a ganhar cada vez mais apoio dos trabalhadores”, referiu o democrata, que representa os interesses da “extrema-esquerda” do partido. “Não é porque o Partido Republicano lhes diga alguma coisa. É porque, de alguma forma, o Partido Democrata virou as costas à classe trabalhadora”.



Segundo o senador, o investimento em boas políticas e apoios às famílias e à classe trabalhadora dos EUA contribuíam para a reaproximação e a identificação com o Partido Democrata.



Bernie Sanders, que concorreu à liderança do partido em 2016 e 2020, e que posteriormente apoiou Joe Biden no primeiro ano de mandato, expressou a sua insatisfação com o Governo de Washington.



"É importante ter a coragem de enfrentar os interesses corporativos muito poderosos que têm uma grande influência e poder na economia deste país", insistiu ao jornal britânico.

Norte-americanos preocupados com “realidades difíceis” e “salários baixos”

As propostas como o aumento do salários mínimo ou dos abonos familiares podem não convencer os republicanos e, por isso, não alcançar os 60 votos necessários para aprovação no Senado. E a população pode compreender quando estas medidas “não têm votos” suficientes e não são aprovadas. Mas, segundo Sanders, “não conseguem perceber por que razão não é proposta uma legislação importante e que 70 ou 80 por cento dos norte-americanos apoia”.



Bernie Sanders deu a entrevista ao Guardian a 6 de janeiro, no mesmo dia em que, através do Twitter, emitiu uma declaração de que a melhor maneira de salvaguardar a democracia dos EUA não era apenas promulgar legislação que proteja o direito de voto, mas abordar as preocupações da "vasta maioria dos norte-americanos" para quem “há uma desconexão entre a realidade da suas vidas e o que se passa em Washington”.



Our democracy is under severe attack. My statement on January 6th. pic.twitter.com/oq0KDXKrvX — Bernie Sanders (@BernieSanders) January 6, 2022



Ao jornal, o senador indicou que milhões de norte-americanos estão preocupados com determinadas “realidades difíceis” como os “salários baixos, empregos sem futuro, dívidas, falta de habitação ou de acesso a cuidados de saúde”. E acrescentou que muitas pessoas pertencentes à classe trabalhadora ficaram insatisfeitas com o sistema político porque “nada muda” para elas “ou, se muda, geralmente é para pior”.



“A verdade é que as pessoas vão trabalhar e metade delas vive de salário em salário”, referiu Sanders. “As pessoas querem acesso à saúde, a medicamentos receitados. As famílias jovens não podem pagar as creches. Os trabalhadores mais velhos estão com medo de não ter reforma”.



Não é de agora a defesa de Sanders de uma melhor distribuição de riqueza e o seu combate às desigualdades socioeconómicas nos EUA. Mas nesta entrevista sublinhou que considera que “está na hora” de o Partido Democrata enfrentar as “corporações ultra ricas e poderosas” e que tal política teria o apoio de uma grande maioria da população.



“As pessoas querem que os ricos comecem a pagar a sua parte justa dos impostos”, disse, acrescentando que a população acha “um absurdo que Jeff Bezos e Elon Musk não paguem impostos federais”.



Apesar das críticas à gestão da Casa Branca, o senador elogiou o presidente norte-americano por pressionar pela aprovação de medidas que proporcionem melhores cuidados a crianças e por alargar os apoios às famílias. Contudo, considera que seria bom “mostrar aos trabalhadores que está disposto a enfrentar a ganância da classe dominante na América agora”.



Os democratas, frisou Sanders, têm que deixar claro que "estão do lado da classe trabalhadora e prontos para enfrentar os ricos e poderosos". "Isso não é apenas a coisa certa a fazer, mas acho que será a coisa politicamente certa a fazer".



Falta de progresso na gestão de Biden





Ao Guardian, Sanders expressou alguma frustração com "a falta de progresso na legislação Build Back Better de Biden", que os democratas procuraram aprovar através da adaptação do orçamento do país. Mas esse esforço foi atrasado pelas longas negociações.



"Tentamos uma estratégia nos últimos meses, que tem sido principalmente de negociações secretas com um grupo de senadores", explicou. “Não teve sucesso no Build Back Better ou no direito de voto. Desmoralizou milhões de norte-americanos".



Nesse sentido, o senador apelou a uma reabilitação robusta da estratégia e também votos em questões individuais dessa legislação que ajudaria a classe trabalhadora.



"Temos de trazer essas coisas para a mesa", disse Sanders. “A grande maioria das pessoas no congresso [democrata] está disposta a lutar por uma boa política".



E acrescentou: “Se eu fosse o senador Sinema e houvesse uma votação para reduzir o custo absurdamente alto dos medicamentos receitados, se quisesse ser reeleito no Arizona, pensaria duas vezes antes de votar contra isso. Se eu fosse o senhor Manchin e soubesse que dezenas de milhares de famílias com dificuldades na Virgínia Ocidental podiam ser beneficiadas com a expansão do crédito tributário infantil, pensaria muito antes de votar contra".