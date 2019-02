Bernie Sanders anuncia candidatura à presidência dos EUA

RTP19 Fev, 2019, 11:48 / atualizado em 19 Fev, 2019, 12:26 | Mundo

“Começamos a revolução política na campanha de 2016 e agora é tempo para avançar com essa revolução”, afirmou o senador à rádio pública do Vermont. “Quis que as pessoas do Estado do Vermont fossem as primeiras a saber”, acrescentou.



O senador, de 77 anos, entra na corrida como um dos principais concorrentes. É considerado um dos políticos mais populares entre os eleitores democratas, com um conjunto de propostas progressistas de expansão dos cuidados de saúde, da expansão dos cuidados da rede de segurança social e de tornar o ensino superior gratuito.



Na entrevista à rádio pública de Vermont, o candidato à Casa Branca promete, “quando viajar pelo país, levar os valores que todos do Vermont temos orgulho – uma crença na justiça, na comunidade, na política de bases, nas reuniões com cidadãos – isso é o que eu vou levar por todo o país”.







O senador de Vermont já tinha concorrido nas últimas eleições, mas acabou por falhar a nomeação do Partido Democrata, conseguida por Hillary Clinton, que perdeu as presidência para Donald Trump.







Bernie Sanders não poupa críticas ao atual Presidente dos EUA, Donald Trump. “Acho que que o atual ocupante da Casa Branca é um embaraço para o nosso país. Acho que é um mentiroso patológico. Também acho que é racista, sexista, homofóbico, alguém que está a ganhar pontos políticos ao atacar as minorias, muitas vezes emigrantes ilegais”, sublinhou.







Bernie Sanders junta-se aos outros nove nomes já anunciados como candidatos às primárias democratas. O vencedor deverá enfrentar o atual Presidente, o republicano Donald Trump, que já anunciou a intenção de ser reeleito.



Em sondagens realizadas pelo partido Democrata, Sanders surge, em segundo lugar, atrás do ex-vice-presidente Joe Biden, que ainda não anunciou se é ou não candidato.