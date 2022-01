Berta dos Santos formalizou a candidatura às presidenciais timorenses

Berta dos Santos, também presidente do Kmanek Haburas Unidade Nacional Timor Oan (KHUNTO), um dos três partidos no governo, é a quinta candidata presidencial a entregar a documentação no Tribunal de Recurso para o que se antecipa poderem ser as eleições para chefe de Estado mais concorridas da história do país.



"Recolhemos até ao momento 8.641 assinaturas que entregamos com a demais documentação. Hoje à tarde entregaremos a versão digital dos documentos", disse à Lusa o responsável da campanha, Marito Magno.



Magno referiu que a abertura da campanha vai ocorrer em Ainaro, a 2 de fevereiro. A campanha prevê visitas a todos os municípios, incluindo o recém-criado município de Ataúro, e a Região Administrativa Especial de Oecusse-Ambeno (RAEOA), terminando em Díli.



"A nossa candidata vai visitar todas as regiões", referiu.



Na apresentação da candidatura, na semana passada, Berta dos Santos disse que procurará responder à "esperança do povo", trabalhando para "servir a nação e todo o povo", saudando a forma "madura" como a sociedade timorense tem sabido lidar com as crises no país.



Sublinhando o papel da mulher, Berta dos Santos disse que seria uma honra "contar com o apoio das mulheres do país como Presidente da República".



Berta dos Santos destacou o apoio à sua candidatura de organizações da sociedade civil e de organizações de artes marciais e rituais.



"Reitero o meu compromisso político com todo o povo: se for eleita Presidente da República demitir-me-ei de cargo do presidente do KHUNTO", disse, numa decisão muito aplaudida.



Esta é a primeira vez que o KHUNTO apresenta um candidato próprio às eleições presidenciais, no que o partido reconhece será uma oportunidade para testar o atual apoio eleitoral.



A primeira volta das presidenciais está marcada para 19 de março.