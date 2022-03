Berta Nunes disse em Paris que apoios às associações das comunidades vão aumentar

"Nós temos vindo a crescer este apoio, mas estagnou com os dois anos de covid-19. A perspetiva é que se tudo correr bem, e se não tivermos mais crises que depois tenham impacto no PIB [Produto Interno Bruto] no Orçamento do Estado, continuarmos a aumentar o apoio às associações", disse Berta Nunes.

A governante esteve num encontro no consulado-geral de Portugal em Paris com várias associações da comunidade portuguesa em França, para anunciar os apoios da Direção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas (DGACCP) às associações portuguesas espalhadas pelo mundo.

"Vim dar boas notícias porque em França tivemos mais de 44 associações apoiadas, mais de 200 mil euros de apoio. Foi um bom ano, tendo em conta que este apoio é apenas uma parte do apoio, porque sabemos que muitos têm apoio das câmaras municipais aqui e isso é muito importante", declarou a secretária de Estado.

No entanto, apesar do aumento global do orçamento para associações de todo o mundo, que na lista provisória divulgada se eleva a 760 mil euros, as associações em França pediram que o processo seja mais simples e rápido de forma a permitir a todos o envio da candidatura, assim como prazos que permitam usufruir destes fundos desde janeiro.

Segundo a governante, isto vai levar a uma proposta da mudança da lei assim que o novo Governo tomar posse.

"Há uma tentativa de simplificação, o aumento da formação, da responsabilidade dos consulados para promover maior ligação dos consulados às associações, vão ter um papel mais importante nas candidaturas. Esperamos que este projeto-lei vá a uma reunião do próximo Governo e depois estará em discussão pública", indicou.

No encontro, a secretária de Estado sugeriu às diferentes associações que proponham novos projetos que tenham como principal eixo a igualdade de género, nomeadamente a violência doméstica.

"A questão da igualdade de género, que inclui o combate à violência doméstica, é uma das prioridades deste concurso de apoio associativo. O que estamos a pedir é que as associações façam candidaturas nesse sentido porque esse é um flagelo ainda mais escondido e mais difícil de combater nas comunidades porque as mulheres estão mais isoladas", concluiu.

Em França, vão ser atribuídos 217.879 euros para diferentes associações portuguesas. A associação que recebeu mais fundos foi a Associação Portuguesa Cultural e Social de Pontault-Combault, com 46 mil euros, para apoiar a organização da festa anual desta cidade onde vivem milhares de portugueses e que é uma das maiores de França.

Também a Cap Magellan, maior associaçõe dos jovens de origem portuguesa em França, a Santa Casa da Misericórdia de Paris, o Sporting Club de Paris Futsal ou a Associação Cultural Portuguesa de Neuilly-sur-Seine receberam apoios.