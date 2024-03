Biden acha que derrota Trump, apesar de sondagens indicarem o contrário

A recandidatura à Presidência dos EUA nunca esteve em dúvida, garantiu Joe Biden numa entrevista ao, começou por afirmar.Com a aproximação das Eleições Presidenciais nos Estados Unidos, as sondagens mostram as dúvidas dos eleitores quanto à capacidade de Biden se manter no cargo, respondeu na entrevista, referindo que a contestação dos resultados eleitorais em 2021 foi uma “ofensa pessoal”.

Donald Trump é apenas três anos e meio mais novo, mas mesmo no meio de polémicas públicas e judiciais, há menos eleitores a pensar que o candidato republicano está velho demais para regressar à Casa Branca.

O que dizem as sondagens?





Donald Trump está à frente numa sondagem publicada, no fim de semana, pelo jornal, que revela "sinais alarmantes" para o atual presidente norte-americano entre alguns eleitores democratas. A publicação desta sondagem ocorre oito meses antes das eleições de novembro e quatro dias antes da "Super Terça-feira", a data crucial em que 15 Estados realizam as primárias democratas e republicanas em simultâneo.Joe Biden e Donald Trump têm quase a certeza de que serão nomeados pelos respetivos partidos. Mas se os eleitores tivessem de decidir neste momento,, de acordo com a sondagem nacional realizada pelo NYT e pelo Siena College.Embora o presidente democrata de 81 anos tenha afirmado, com números que o sustentam, que a economia está a ir bem, "apenas um em cada quatro eleitores pensa que o país está a ir na direção certa"., destaca oApesar dos numerosos reveses legais,Em contrapartida,Em novembro, o New York Times publicou uma sondagem, um ano antes das eleições presidenciais, que mostrava Trump à frente de Biden em cinco dos seis Estados-chave, com o democrata a perder terreno entre os jovens e as minorias.