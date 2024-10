Biden acusa Trump de "avalanche de mentiras" sobre gestão dos furacões nos EUA

"Há uma propagação irresponsável, perigosa e contínua de desinformação e mentiras descaradas", disse o Presidente dos Estados Unidos, após uma reunião na Casa Branca sobre o impacto do furacão Milton, que se aproxima da Florida.

"O ex-Presidente Trump está a liderar esta avalanche de mentiras", denunciou Biden.

No final da reunião na Casa Branca, o Presidente dos Estados Unidos insistiu na necessidade de a população da Florida se abrigar, para se proteger da chegada iminente do furacão Milton.

"É literalmente uma questão de vida ou de morte", disse Biden, explicando que a sua equipa "fez todo o possível" para estar preparada para quando o Milton chegar à costa da Florida, esta noite, para onde se desloca com a classificação de categoria 4 (no máximo de 5).

Biden disse ter conversado com o governador da Florida, o republicano Ron DeSantis, e outras autoridades locais para lhes assegurar o apoio do Governo federal.

"Ofereci-lhes tudo o que precisam, tudo o que temos. Deixei-lhes claro que deveriam comunicar se precisassem de mais alguma coisa. Dei-lhes o meu número de telefone pessoal aqui na Casa Branca para que possam contactar-me diretamente se necessário", disse Biden.

Os meteorologistas esperam que o Milton continue a ser um furacão "extremamente perigoso e de grande magnitude" quando atingir a costa centro-oeste da Florida esta noite e que mantenha a sua força enquanto se desloca pela península até quinta-feira.

A sua chegada ocorrerá pouco depois de outro furacão, Helene, ter deixado um rasto de mais de 800 quilómetros de devastação pelos estados do sudeste dos Estados Unidos, com especial intensidade na Carolina do Norte.

O Presidente recebeu os mais recentes dados sobre a situação no terreno numa reunião virtual com as principais organizações envolvidas e na qual participou também a vice-presidente e candidata democrata às eleições de 05 de novembro, Kamala Harris.

As fortes chuvas que o Milton irá provocar na Florida até quinta-feira também acarretarão um risco de ondas catastróficas e inundações urbanas, especialmente em áreas onde as inundações costeiras e terrestres se combinam.