Biden admite divergências com Governo de Netanyahu

Netanyahu falou de "desacordos" com o líder americano sobre a sua visão a longo prazo, uma vez terminado o conflito na Faixa de Gaza.

"Este é o Governo mais conservador da história de Israel", afirmou o presidente americano.

Foi a primeira vez, desde o ataque do Hamas a Israel, em 07 de outubro, que o democrata de 81 anos afirmou publicamente as suas divergências com o executivo israelita.

Joe Biden, perante doadores do Partido Democrata, apelou a Benjamin Netanyahu para que "reforce e mude" o executivo, para encontrar uma solução de longo prazo para o conflito israelo-palestiniano.

O Presidente dos EUA considerou que Israel, que bombardeia intensamente a Faixa de Gaza, começa a perder o apoio da opinião pública mundial.

Na segunda-feira, numa receção na Casa Branca para assinalar a festa judaica do Hanukkah, Joe Biden tinha dito que os israelitas deviam ser "cautelosos", porque "a opinião pública mundial pode mudar a qualquer momento".

O Presidente norte-americano voltou também a falar da sua relação notoriamente difícil com o primeiro-ministro israelita.

O Presidente dos Estados Unidos referiu que Benjamin Netanyahu tinha uma fotografia na sua secretária que o mostrava na companhia de Joe Biden quando este último era um jovem senador.

O democrata acrescentou que tinha escrito a seguinte frase na fotografia: "Bibi [alcunha do líder israelita], gosto muito de ti, mas não concordo com nada do que dizes".

"Isso continua a ser verdade hoje", acrescentou Joe Biden, perante os representantes da comunidade judaica que convidou para a Casa Branca.