Biden alerta Putin para as repercussões "severas e imediatas" para a Rússia se invadir a Ucrânia

Num pequeno comunicado , a Casa Branca divulgou alguns detalhes da conversa entre os presidentes dos Estados Unidos e da Rússia sobre a escalada militar da nas fronteiras da Ucrânia., lê-se na declaração norte-americana.Segundo o mesmo documento, Joe Biden reiterou que

"O presidente Biden foi claro com o presidente Putin que, embora os Estados Unidos continuem preparados para se envolver na diplomacia, em plena coordenação com nossos aliados e parceiros, estamos igualmente preparados para outros cenários", conclui a nota.







Segundo um porta-voz da Casa Branca, numa conferência de imprensa, a conversa entre os dois líderes foi "profissional e rica", mas não levou a "uma mudança fundamental na dinâmica que temos observado há várias semanas".







Biden falou com Putin a partir da residência oficial em Camp David, no Estado de Maryland, para onde foi sexta-feira à tarde. Esta foi a primeira conversa direta entre os dois líderes desde 30 de dezembro, quando Biden e Putin deixaram claras as diferenças sobre a Ucrânia.



A conversa aconteceu um dia depois de os EUA terem pedido aos seus cidadãos que deixem o território ucraniano nas próximas 24 a 48 horas devido à "clara possibilidade" de a Rússia atacar a Ucrânia durante as Olimpíadas de Inverno, que decorrem até ao próximo dia 20 de fevereiro em Pequim. Apenas algumas horas antes da ligação, o governo dos EUA ordenou que 160 membros da Guarda Nacional da Florida (uma das suas unidades de reserva militar) deixassem a Ucrânia como medida de extrema precaução.



O secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, ordenou "o reposicionamento temporário" desses 160 reservistas que estão na Ucrânia desde novembro passado, anunciou o Departamento de Defesa em comunicado. Aqueles efetivos estão colocados na 53.ª Brigada de Combate de Infantaria e prestaram assessoria e treino às Forças Armadas da Ucrânia nos últimos meses.



Depois de deixar a Ucrânia, os 160 reservistas serão colocados noutros países europeus.