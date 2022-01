Biden ameaça Putin com sanções pessoais se a Rússia invadir a Ucrânia

A Rússia concentrou cerca de dez mil soldados na sua fronteira com a Ucrânia nos últimos meses, o que levou os EUA e os aliados da NATO a acusar Moscovo de pretender invadir novamente o país vizinho, depois de ter ocupado e anexado a Crimeia em 2014.



“Não temos intenções de enviar forças norte-americanas ou da NATO para a Ucrânia”, frisou.“Seria como ler borras de café [como ler o futuro]”, acrescentou, lembrando que “tudo depende da decisão” de Putin.Um alto funcionário dos EUA estabeleceu que as sanções económicas vão ter “consequência massivas” que vão mais longe do que as implementadas em 2014, depois de a Rússia ter invadido a região de Crimeia, na Ucrânia.Putin exige garantias de segurança do Ocidente, incluindo uma promessa da Organização do Tratado do Atlântico Norte de nunca admitir a Ucrânia como membro. A Rússia vê a ex-república soviética como um amortecedor entre as duas partes.

A ameaça de sanções a Putin ocorre numa altura em que os Estados Unidos se preparam para o desvio de suprimentos de gás natural de todo o mundo para a Europa no caso de a Rússia cortar o fornecimento. Moscovo já restringiu o fluxo de gás natural através do gasoduto que atravessa a Ucrânia de cerca de 100 milhões de metros cúbicos por dia para 50 milhões.



“Para garantir que a Europa seja capaz de sobreviver ao inverno e à primavera, esperamos estar preparados para garantir suprimentos alternativos cobrindo uma maioria significativa dopotencial”, avança o Guardian que cita um alto funcionário norte-americano.Washington está também a preparar restrições às exportações para a Rússia dede alta tecnologia fabricado nos Estados Unidos. Uma medida que pode afetar as ambições russas nas áreas aeroespacial, defesa, lasers e tecnologia marítima sensível, inteligência artificial e computadores quânticos.

Preocupações na Europa

O Presidente francês, Emmanuel Macron e Olaf Scholz, o novo chanceler alemão, reuniram-se em Berlim na terça-feira para coordenar as suas posições após relatos de divergências entre os aliados.Na sexta-feira, Macron deve falar por telefone com Putin para “esclarecer” a posição russa.Já o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, deu a entender que a Alemanha estava preocupada com a imposição de sanções à Rússia devido à sua dependência do gás russo e acrescentou, no Parlamento, que estão a ser feitos todos os esforços diplomáticos para persuadir Berlim a ir mais longe.devido “à forte dependência do gás russo”. Acrescentando que o Reino Unido está disposto a enviar mais tropas para a Europa ocidental se a Ucrânia for atacada.

Exercícios militares russos

O Ministério russo da Defesa revelou que as tropas russas realizaram um novo conjunto de exercícios militares, que envolveram seis mil militares perto da fronteira ucraniana e no interior da Crimeia.Os líderes ucranianos apelam à tranquilidade, com o ministro da Defesa, Oleksii Reznikov, a afirmar que a invasão não é iminente.“Não se preocupem, durmam bem. Não há necessidade de fazer as malas”, afirmou Oleksii Reznikov no parlamento.