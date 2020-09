Biden apela à acusação de polícias que dispararam contra Jacob Blake e Breonna Taylor

“Penso que devemos deixar o sistema judicial fazer o seu trabalho”, respondeu Biden quando questionado, na quarta-feira, sobre se concordava com a candidata democrata à vice-presidência, Kamala Harris, quanto à eventual acusação formal dos polícias que dispararam contra Blake e Taylor.



“Acredito que, no mínimo, esses polícias têm de ser acusados”, acrescentou.



Jacob Blake, um afro-americano de 29 anos, foi no fim de agosto baleado várias vezes nas costas por um polícia que tentava detê-lo na cidade de Kenosha, Wisconsin. Apesar de ter sobrevivido, Blake ficou paralisado e com outras graves lesões.



Até ao momento, o agente responsável pelos ferimentos não sofreu qualquer consequência, uma vez que o incidente ainda está sob investigação pelos departamentos de Justiça do Wisconsin e dos Estados Unidos. , respondeu Biden quando questionado, na quarta-feira, sobre se concordava com a candidata democrata à vice-presidência, Kamala Harris, quanto à eventual acusação formal dos polícias que dispararam contra Blake e Taylor., acrescentou.Jacob Blake, um afro-americano de 29 anos, foi no fim de agosto baleado várias vezes nas costas por um polícia que tentava detê-lo na cidade de Kenosha, Wisconsin. Apesar de ter sobrevivido, Blake ficou paralisado e com outras graves lesões.Até ao momento,, uma vez que o incidente ainda está sob investigação pelos departamentos de Justiça do Wisconsin e dos Estados Unidos. Os disparos contra Breonna Taylor e Jacob Blake, assim como contra outros afro-americanos nos últimos meses, incluindo George Floyd, têm sido origem de protestos por todos os EUA.



Breonna Taylor, de 26 anos, foi morta pela polícia de Louisville, Kentucky, em março deste ano, enquanto agentes faziam uma busca à sua casa para procurarem estupefacientes – que acabaram por não ser encontrados. O seu namorado, Kenneth Walker, trocou disparos com os polícias e Breonna acabou por ser baleada oito vezes.



Um dos polícias envolvidos na morte da jovem perdeu o seu emprego e dois outros foram suspensos enquanto as suas ações continuam a ser investigadas pelas autoridades competentes.

Breonna Taylor, de 26 anos, foi morta pela polícia de Louisville, Kentucky, em março deste ano, enquanto agentes faziam uma busca à sua casa para procurarem estupefacientes – que acabaram por não ser encontrados. O seu namorado, Kenneth Walker, trocou disparos com os polícias e Breonna acabou por ser baleada oito vezes.enquanto as suas ações continuam a ser investigadas pelas autoridades competentes. “Deixem o sistema judicial funcionar”

Durante o seu discurso na quarta-feira, Joe Biden mencionou ainda o homem identificado pelos meios de comunicação americanos como um ativista de extrema-esquerda e que atingiu fatalmente um apoiante de Donald Trump durante os protestos decorridos em Portland, Oregon, no passado fim de semana.



“[O incidente] deve ser investigado e deve fazer-se o que for necessário”, defendeu o democrata. “Deixem o sistema judicial funcionar. Vamos garantir que é feita justiça”.



Biden vai encontrar-se em breve com a família de Jacob Blake, ao contrário de Donald Trump, que durante a sua visita à cidade de Kenosha – onde ocorreu o tiroteio contra o jovem – na terça-feira, decidiu não o fazer. O Presidente disse, porém, ter enviado advogados para se reunirem com os familiares de Blake.



Num evento na Carolina do Norte na quarta-feira, Trump voltou a mencionar as “multidões violentas” que comparecem nos protestos contra a injustiça racial. “Essas pessoas só conhecem uma coisa – a força”, considerou. Durante o seu discurso na quarta-feira, Joe Biden mencionou ainda o homem identificado pelos meios de comunicação americanos como um ativista de extrema-esquerda e que atingiu fatalmente um apoiante de Donald Trump durante os protestos decorridos em Portland, Oregon, no passado fim de semana.“[O incidente] deve ser investigado e deve fazer-se o que for necessário”, defendeu o democrata.Biden vai encontrar-se em breve com a família de Jacob Blake, ao contrário de Donald Trump, que durante a sua visita à cidade de Kenosha – onde ocorreu o tiroteio contra o jovem – na terça-feira, decidiu não o fazer. O Presidente disse, porém, ter enviado advogados para se reunirem com os familiares de Blake.Num evento na Carolina do Norte na quarta-feira,. “Essas pessoas só conhecem uma coisa – a força”, considerou.