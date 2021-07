Biden apela à vacinação numa altura em que casos de covid-19 quase triplicaram

Durante uma visita a Cincinnati, no estado do Ohio, Biden defendeu que a crise de saúde pública se converteu, sobretudo, numa situação difícil para os que não estão vacinados, numa altura em que a propagação da variante Delta levou a um aumento de infeções por todo o país.", disse Biden, citado pela agência de notícias Associated Press (AP).O presidente dos Estados Unidos manifestou preocupação por haver tantos norte-americanos relutantes em receber a vacina.", afirmou.", sublinhou.





Números assustadores







Nos Estados Unidos, os casos de covid-19 quase triplicaram nas últimas duas semanas, mas praticamente todas as hospitalizações e mortes dizem respeito a pessoas que não estavam vacinadas.Na terça-feira, a média de novos casos diários nos sete dias anteriores aumentou para mais de 37.000, contra menos de 13.700 em 6 de julho, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins.Apenas 56,2% dos americanos receberam pelo menos uma dose da vacina, de acordo com os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças.Os Estados Unidos são o país com mais casos e mortes desde o início da pandemia, com mais de 34 milhões de infeções acumuladas e mais de 609 mil mortes.