Biden apela aos cidadãos norte-americanos na Ucrânia para abandonarem o país

Numa entrevista à cadeia de televisão norte-americana NBC, Biden justifica com uma potencial invasão russa. Nesta altura, o exército russo tem perto de 100 mil soldados, ao longo da fronteira com a Ucrânia e iniciou manobras militares com o exército bielorusso.