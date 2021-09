Biden aponta o dedo aos norte-americanos que recusam a vacina

A minha mensagem para os americanos não vacinados é esta: Porque esperar mais? Que mais necessita de ver? Tornámos as vacinas grátis e seguras”.



“Podemos e vamos vencer a pandemia. Vai dar muito trabalho e demorar algum tempo. Estamos frustrados com quase 80 milhões de americanos que ainda não foram vacinados, apesar de a vacina ser segura, eficaz e gratuita”, frisou.



O inquilino da Casa Branca denunciou ainda que “uma minoria identificada de americanos apoiada por uma minoria identificada de políticos” está a impedir os EUA de “virar a página” na pandemia por se recusar a ser vacinada.



Cerca de 100 milhões de norte-americanos não vacinados representam 25 por cento da população que "pode provocar muitos danos", alertou Biden, frisando que gostava que os EUA "voltassem a ter uma vida normal". Biden acusou os que recusam a vacinação de colocar em risco a saúde pública. Hospitais em vários Estado atingiram a capacidade máxima devido à disseminação da variante Delta, mais transmissível.



“Apesar do país estar numa situação melhor do que há sete meses quando assumi o cargo, deixem-me dizer-vos uma coisa: estamos numa situação difícil e que pode durar algum tempo”, sublinhou.



Segundo o Presidente norte-americano, “não se trata de liberdade ou escolha pessoal. Mas sim de se proteger a si e aos que estão à sua volta”.



Vacinação ou testagem obrigatória O plano apresentado na quinta-feira inclui a obrigatoriedade de vacinação ou testagem semanal para 100 milhões de funcionários de grandes empresas. Os trabalhadores que recusarem serão despedidos.



Para Biden, o “plano de vacinação obrigatória é para fazer frente aos que bloqueiam a saúde pública”.



Para Biden, o "plano de vacinação obrigatória é para fazer frente aos que bloqueiam a saúde pública". Cerca de quatro milhões de funcionários públicos e de empresas subcontratadas também vão necessitar de ser vacinados. Mais de 650 mil norte-americanos morreram de Covid-19 desde o início da pandemia. A grande maioria não estava vacinada.



Todas as empresas com 100 ou mais funcionários devem garantir que os seus trabalhadores sejam vacinados ou testados uma vez por semana. As empresas que não cumpram as novas normas podem enfrentar multas de milhares de dólares por funcionário.



“Vamos proteger todos os trabalhadores vacinados de colegas de trabalho que não foram vacinados. Vamos reduzir a disseminação da Covid-19 aumentando a participação da força de trabalho que é vacinada nas empresas em todo o país. Esse será o resultado final”.



As novas medidas representam um endurecimento das que foram apresentadas em julho. Quando Biden exigiu que todos os trabalhadores federais apresentassem comprovativo de vacina ou se submetessem a testes regulares e medidas de distanciamento físico no local de trabalho.



Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC), 64 por cento dos adultos americanos estão totalmente vacinados e mais de 75 por cento recebeu a primeira dose.



Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC), 64 por cento dos adultos americanos estão totalmente vacinados e mais de 75 por cento recebeu a primeira dose. As medidas agora anunciadas por Joe Biden surgem numa altura em que o país está a registar um aumento de casos da variante Delta do SARS-CoV-2, causando aumentos nas hospitalizações e óbitos, especialmente em áreas onde as taxas de vacinação permanecem baixas.