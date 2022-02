Biden avisa terroristas. Neutralizado o novo líder do autoproclamado Estado Islâmico

Na operação morreram 13 pessoas, entre elas, seis crianças e quatro mulheres. De acordo com um elemento da administração Biden, al-Qurayshi morreu após ter feito explodir uma bomba, que o matou bem como aos elementos da sua família.Joe Biden afirma estar determinado a “tomar medidas decisivas” para proteger os Estados Unidos de ameaças terroristas.

Já em declarações na Casa Branca, Joe Biden considerou que a operação “envia uma forte mensagem aos terroristas de todo o mundo: iremos atrás de vocês e vamos encontrar-vos”. Referindo-se brevemente à atividade de al-Qurashi, fazendo menção de ataques contra o povo yazidi, o presidente dos Estados Unidos sustentou que “graça à bravura das nossas tropas, este horrível líder não existe mais”.Joe Biden explicou que optou um ataque com comandos em detrimento de um ataque aéreo para limitar as baixas civis. Este foi um raciocínio equivalente ao que foi feito aquando do assassinato de Osama bin Laden, em 2011, só que na altura contou com a oposição de Joe Biden por implicar riscos para as tropas americanas.“Esta operação é uma prova do alcance e capacidade dos Estados Unidos para eliminar ameaças terroristas, não importa o lugar do mundo onde tentem esconder-se”, declarou Joe Biden.O ataque envolveu cerca de duas dezenas de comandos, apoiados por helicópteros e drones Reaper, à semelhança do raide que em 2019 perseguiu o antecessor de al-Qurayshi na liderança do Estado Islâmico. Abu Bakr al-Baghdadi também se fez explodir antes da captura.Al-Qurashi estava numa casa em Atmeh, na província síria de Idlib, junto à fronteira com a Turquia. Os comandos foram transportados de helicóptero para o local. Segundo os vizinhos, foram feitos avisos em árabe para que todos na casa se rendessem.Depois, foi registada uma explosão a que se seguiu uma batalha, com disparos de mísseis e metralhadoras. De acordo com o, um helicóptero americano terá tido um problema mecânico e foi forçado a aterrar, tendo sido destruído por outro aparelho americano.Os comandos terão saído do terreno três horas após a chegada. De acordo com o presidente Biden, os comandos americanos regressaram ilesos.