Biden começa a despedir-se na Convenção do Partido Democrático

Kamala Harris quis honrar o legado de Joe Biden, que decidiu não se recandidatar ao cargo de presidente.O ainda inquilino da Casa Branca justifica a sua saída referindo que, acima do cargo que ocupa, está o superior interesse do país e aproveitou o palco para atacar Donald Trump, candidato do Partido Republicano.O discurso de Biden ficou também marcado pela situação no Médio Oriente. Já no exterior da Convenção Democrata, um grupo de manifestantes esteve em protesto para reclamar a paz na Faixa de Gaza.

Joe Biden ouviu os gritos e concordou com a mensagem essencial: a necessidade de um cessar-fogo entre Israel e o Hamas.



A reportagem é da correspondente da Antena 1 nos Estados Unidos, Cândida Pinto, que está a acompanhar a convenção na Arena de Chicago.