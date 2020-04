Biden contra Trump. Quanto pesou a voz de Obama na decisão de Sanders?

Segundo a CNN A decisão de Sanders abre a porta a Joe Biiden, que durante oito anos foi vice-presidente de Obama, a tornar-se o candidato democrata às presidenciais de novembro nos Estados Unidos.O eventual apoio de Obama a Biden e a possibilidade de o ex-Presidente entrar na campanha eleitoral de uma forma vigorosa, terá sido um dos motivos que levaram Sanders a anunciar na quarta-feira a sua desistência na corrida democrata.Segundo a tradição, Obama já tinha deixado claro que não entraria publicamente na campanha tendo prometido apoio ao candidato que vencesse as primárias democratas.

Atento aos debates



Em 2016, o apoio de Obama a Hillary Clinton aconteceu em junho. E Bernie Sanders acabou por perder a corrida depois de conquistar 23 Estados contra os 34 de Hillary Clinton.Apesar de Obama se ter mantido praticamente “mudo” durante as primárias e falando apenas antes dos eleitores começarem a votar, o“O advogado de Obama sublinhou constantemente que ele mantivesse o foco no objetivo final: conquistar a Casa Branca em novembro”, afirmou à CNN uma fonte próxima do ex-presidente.Segundo a mesma fonte,. Mas apelou para que “tenham em mente que devemos estar bem posicionados para nos unirmos como partido, assim que tenhamos o candidato”.”, frisou à CNN fonte próxima das ligações entre Obama e Sanders, “”.

Hillary em silêncio



Já Hillary Clinton, que em 2016 defrontou Bernie Sanders na corrida à nomeação democrata, recusou-se a comentar a decisão do Senador do Vermont de abandonar a corrida.Na altura, Clinton e muitos dos seus aliados consideraram que Sanders ficou demasiado tempo na corrida depois de ter perdido qualquer possibilidade de vencer.Nos poucos momentos em que Obama fez comentários sobre a corrida à nomeação democrata para as presidenciais de novembro de 2020, foi para apelar aos eleitores a que não se preocupassem com a força dos candidatos e para os recordar de que a vitória mais importante era derrotar Donald Trump.Essas diferenças são relativamente pequenas”, afirmou Obama em novembro de 2019 durante uma campanha de angariação de fundos.Na mesma altura, o ex-Presidente norte-americano criticou os “testes de pureza” de alguns candidatos, apesar de “os argumentos sobre política segam bons” o importante “é vencer a eleição”.“Estou confiante de que, no final do processo, teremos um candidato que foi testado e seremos capazes de carregar orgulhosamente a bandeira democrata. Temos de nos unir em torno disso”, frisou Obama.