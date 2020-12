Biden deverá escolher Lloyd Austin para chefiar Defesa dos EUA e Pentágono

Se confirmado pelo Senado, Austin tornar-se-ia no primeiro negro à frente do Pentágono.Segundo o jornal Politico, que avançou a informação, depois confirmada pelo New York Times, CNN e ABC, Joe Biden poderá anunciar oficialmente a nomeação esta terça-feira.Biden, que toma posse na Casa Branca em 20 de janeiro, disse a jornalistas na segunda-feira que anunciaria a sua escolha para chefe do Pentágono na próxima sexta-feira.Essa dispensa foi concedida apenas duas vezes, incluindo recentemente no caso de Jim Mattis, o general reformado da Marinha nomeado como primeiro chefe do Pentágono no governo de Donald Trump.Michèle Flournoy, de 59 anos, ex-número três no departamento da Defesa no Governo de Barack Obama, era até agora o nome mais falado, tendo recebido um forte apoio na segunda-feira do senador democrata Adam Smith, presidente do Comité dos Serviços Armados da Câmara dos Representantes, que disse ser "".Várias figuras públicas negras tinham apelado a Biden para nomear mais afro-americanos para cargos-chave.

Joe Biden e a futura vice-presidente Kamala Harris, a primeira mulher de ascendência negra a ocupar o cargo, prometeram um governo que "se pareça com a América" em toda a sua diversidade.