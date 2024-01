Biden diz que EUA já decidiram qual a resposta a ataque na Jordânia

Questionado por jornalistas, Biden limitou-se a responder com um breve "sim" a uma questão sobre se já há uma resposta em cima da mesa.

O ataque de domingo na Jordânia, reivindicado pelo grupo Resistência Islâmica, matou três soldados norte-americanos e fez cerca de 40 feridos.

O Presidente norte-americano voltou a responsabilizar o Irão por este incidente, "na medida em que forneceu armas aos que o perpetraram", embora tenha evitado fazer uma referência direta a Teerão.

Em todo o caso, Biden defendeu que não deve haver uma "guerra mais ampla" no Médio Oriente, depois de as tensões terem aumentado após o início do conflito entre Israel e o Hamas.

"Não é isso o que procuro", garantiu o Presidente norte-americano.

O Irão demarcou-se do ataque na Jordânia, falando em "acusações infundadas".

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Naser Kanani, garantiu que "os grupos de resistência na região não recebem ordens do Irão para as suas decisões e ações".

John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional norte-americano, afirmou hoje que os Estados Unidos estão a considerar uma retaliação com "múltiplas ações" pelo ataque de domingo.

"É muito possível que venhamos a assistir a uma resposta gradual, não uma única ação, mas potencialmente múltiplas ações", disse Kirby a bordo do avião em que o Presidente Joe Biden viajou hoje para a Flórida.