Biden diz que luta não acabou após Supremo rejeitar perdão de dívidas estudantis

Biden também criticou os Republicanos a propósito desta questão e declarou que terá mais a dizer sobre a matéria quando falar à nação, ainda hoje.

O chefe de Estado Democrata tinha proposto um plano de 400 mil milhões de dólares para perdoar ou reduzir as dívidas federais dos empréstimos a milhões de estudantes universitários.

A decisão, tomada por seis votos contra e três a favor do plano presidencial, com os juízes conservadores em maioria, indicou que o Governo Biden ultrapassou os limites da sua autoridade com esta proposta e deixa os devedores na contingência de retomarem os pagamentos dos empréstimos contraídos no outono.

Biden declarou-se também hoje "muito preocupado" com o risco acrescido de discriminação das pessoas LGBT+ (lésbicas, `gays`, bissexuais, transgénero e outras), depois de ser conhecida outra decisão do Supremo, dando razão a uma criadora de `sites` da Internet que se recusou a fazer um para casamentos `gay`.

"Nos Estados Unidos, ninguém deve ser discriminado em função de quem é ou de quem ama", sustentou o Presidente, num comunicado.