Biden diz que ocupação da Faixa de Gaza seria um "erro grave"

As declarações de Joe Biden surgem no momento em que as tropas israelitas se preparam para uma provável ofensiva terrestre contra o movimento islamita Hamas.

Questionado no programa "60 Minutos" da cadeia de televisão CBS sobre se apoiaria uma ocupação israelita da Faixa de Gaza, Biden respondeu: "Penso que seria um erro grave".

O Hamas "não representa todo o povo palestiniano", continuou. Mas "eliminar os extremistas" é um "passo necessário", sustentou.

As afirmações de Biden acontecem no momento em que os Estados Unidos e Israel estão a preparar uma possível visita do presidente norte-americano a território israelita, informaram no domingo a cadeia de televisão CNN e o `site` de notícias Axios.

Segundo o Axios, que cita funcionários norte-americanos e israelitas, a visita de Biden poderá ter lugar no final da próxima semana.

Uma visita de Biden seria uma demonstração significativa de apoio a Israel, o principal aliado dos Estados Unidos no Médio Oriente, e surgiria na sequência de uma visita à região pelo secretário de Estado, Antony Blinken, que deverá encontrar-se hoje com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Biden falou com Netanyahu no sábado, naquele que foi o quinto telefonema entre os dois desde o ataque de 07 de outubro do movimento islamita Hamas, ao qual Israel respondeu declarando o estado de guerra e bombardeando a Faixa de Gaza.