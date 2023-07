Em entrevista à CNN internacional, que vai ser emitida só no domingo, o Presidente Joe Biden disse que esta foi uma decisão difícil e que discutiu o assunto com os países aliados, antes de avançar com o envio das bombas de fragmentação. Disse que estes projeteis vão servir para ajudar a Ucrânia durante um período de transição, até que sejam produzidas mais munições regulares.