Biden e Olaf Scholz em encontro de aproximação

No encontro, que acontece uma semana depois de ter sido assinalado o primeiro ano da invasão russa da Ucrânia, Biden e Scholz irão discutir os esforços em curso para apoiar Kiev, para impor custos à Rússia através de sanções e controlos de exportação, e para reforçar a segurança transatlântica, referiu também a presidência norte-americana.Na véspera do encontro com o líder norte-americano, Scholz afirmou que Berlim está em linha com as posições de Biden sobre a NATO e que a deslocação a Washington tem como objetivo "estreitar a sintonia" face à invasão russa da Ucrânia.