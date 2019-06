Biden e Sanders ofuscados. "Uma estrela nasceu" entre os candidatos democratas

RTP28 Jun, 2019, 12:16 | Mundo

Os candidatos Joe Biden, Bernie Sanders e Kamala Harris no segundo debate Democrata em Miami, Flórida. | Mike Segar - Reuters

Previa-se uma vitória inequívoca de Joe Biden e um bom desempenho de Bernie Sanders. Mas não foi isso que aconteceu. Os candidatos que lideram as sondagens foram considerados pela CNN os grandes perdedores da segunda ronda de debates entre Democratas.



Ao contrário do Ao contrário do primeiro debate , que ocorreu na quarta-feira, o debate da noite passada foi feroz.



Os dez candidatos discutiram temas como a saúde, a imigração, o racismo e o controlo de armas. Os senadores Biden e Sanders foram ofuscados pela estrela da noite: Kamala Harris. A postura firme e as políticas concretas que apresentou levou um comentador da CNN, Van Jones, a dizer que "uma estrela nasceu esta noite" e que "ela dominou completamente o palco".



A ex- procuradora geral da Califórnia, que se encontrava em quarto lugar nas sondagens, foi considerada a vencedora, ofuscando os outros candidatos. Durante o debate, a pesquisa pelo seu nome no Google aumentou 500 por cento.

Furacão Kamala derruba adversários





A senadora da Califórnia conseguiu transmitir as suas ideias de forma firme e segura: um sistema nacional de saúde, a proteção de imigrantes indocumentados, a descida de impostos para a classe média e a classe trabalhadora, assim como a subida de impostos para as grandes empresas e os mais ricos



"A América não quer assistir a uma luta de comida, mas quer saber como pôr comida na mesa", disse Harris, após assistir a uma discussão entre os outros candidatos.



Como única candidata negra, insurgiu-se também contra a atual situação racial nos Estados Unidos, criticando Joe Biden pelas políticas que apoiou no passado.







Colocou-o entre a espada e a parede ao falar das suas experiências enquanto criança negra e ao perguntar a Biden se ele se arrependia de ter estado contra uma medida, "busing", usadas para acelerar a desagregação racial das escolas nos anos setenta. "Havia uma menina na Califórnia (…) e ela era levada de autocarro para a escolar todos os dias. Essa menina era eu".









E disse a Biden: "Eu não acredito que seja racista” mas "é pessoal, foi doloroso, ouvi-lo a falar da reputação de dois senadores que construíram as suas carreiras com a segregação". Harris estava a fazer referência a comentários controversos que Biden fez recentemente, ao referir o nome de dois segregacionistas com os quais trabalhou, num discurso em que estava a descrever os seus feitos na sua longa carreira política.