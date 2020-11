Biden e Trump dividem votos no Maine e no Nebraska

A vitória de Biden no Maine permite que o candidato democrata consiga três dos quatro votos do colégio eleitoral deste estado, que Trump já tinha perdido em 2016.

No Nebraska, Trump ganhou quatro dos cinco votos eleitorais, perdendo assim um voto em comparação com as eleições presidenciais de 2016, quando fez o pleno neste estado.

Os estados do Maine e do Nebraska dividem os votos do colégio eleitoral de forma representativa da distribuição dos votos dos candidatos, ao contrário dos restantes 48 estados, que atribuem todos os votos ao candidato vencedor.