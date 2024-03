Biden e Trump: o frente-a-frente da desforra

Entre os boletins houve espaço para votos de protesto. Por exemplo, na Georgia cada vez mais eleitores estão contra o apoio da Administração Biden à guerra em Gaza e muitos fizeram questão de o demonstrar, ao votarem em outros rostos.





Em Roswell, Georgia, uma eleitora decidiu votar no deputado Dean Phillips, que desistiu da corrida democrata, uma vez que não é possível votar em branco.





“Votei em protesto contra a guerra em Gaza porque considero horrível o que está a acontecer e estou envergonhado do meu país neste momento”, esta eleitora de 56 anos, citada pelo jornal The Guardian, explica que, “se um número suficiente de pessoas votarem (em outros candidatos democratas) contra Biden, ele perceba que vai perder, a menos que faça um cessar-fogo”.







Para outra eleitora a escolha é óbvia, “eu não poderia votar em alguém que revogou os direitos das mulheres ao aborto (…) não sei por que razão Trump deveria ser candidato. Ele não representa o que eu defendo".







Na Georgia, Donald Trump concorreu sem oposição, mas os boletins ainda tinham os nomes de adversários anteriores, como o da antiga embaixadora dos EUA na ONU, Nikki Halley. Foi nela que outro eleitor de Roswell votou: “Não gosto de Trump. Eu não gosto de Biden. Eu só queria uma escolha diferente”.

O que são as eleições primárias?



Democratas e republicanos têm regras ligeiramente diferentes para as suas primárias, mas o processo é essencialmente o mesmo. Cada Estado norte-americano recebe um número específico de delegados partidários com base nos resultados dos boletins de voto. Um candidato republicano tem de garantir pelo menos 1.215 delegados para ser nomeado candidato presidencial, enquanto um democrata deve garantir 1.968.



Só na Georgia, Biden conquistou praticamente os votos necessários. “Honrado com um facto de uma larga margem de eleitores do Partido Democrático ter depositado a sua fé em mim mais uma vez para liderar o nosso partido – e o nosso país –, num momento em que a ameaça que Trump representa é maior do que nunca”, assinalou o presidente, em comunicado.



Quanto a Donald Trump, após as primárias desta terça-feira, está quase a garantir os 1.215 delegados necessários para a nomeação republicana.



As eleições presidenciais dos Estados Unidos estão marcadas para 5 de novembro.