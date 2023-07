Biden e Ulf Kristersson discutem adesão da Suécia à NATO

Em plena contagem decrescente para a cimeira da Aliança, que acontece na próxima semana na Lituânia, os dois líderes vão "reafirmar que a Suécia deve aderir à NATO o mais rapidamente possível" e discutir o seu "compromisso partilhado de apoiar a Ucrânia" face à Rússia, disse, no sábado, a porta-voz da presidência norte-americana.A Suécia foi "convidada" a aderir à Aliança Atlântica desde junho de 2022, mas a sua candidatura, que tem de ser ratificada por todos os 31 Estados-membros da organização, está bloqueada pela Turquia e pela Hungria.Na segunda-feira, o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, indicou que Ancara não está ainda pronta para ratificar a adesão da Suécia à NATO, defendendo um maior esforço por parte de Estocolmo, em particular na luta contra organizações terroristas e a islamofobia, para a conclusão do processo.Está convocada para quinta-feira em Bruxelas uma reunião de altos funcionários da Turquia e da Suécia, que deve incluir os respetivos ministros dos Negócios Estrangeiros, chefes dos serviços de informações e conselheiros de segurança, para tentar superar as objeções turcas à adesão de Estocolmo.