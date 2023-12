Biden e Zelenski debatem necessidades urgentes da Ucrânia

O encontro com Zelensky surge numa altura em que a administração norte-americana tenta aumentar a pressão sobre o Congresso, onde há um bloqueio à aprovação de um novo pacote de ajuda à Ucrânia na guerra com a Rússia.Os Estados Unidos são atualmente o maior fornecedor de apoio militar a Kiev, com apoios aprovados no valor de mais de 110 mil milhões de dólares desde a invasão da Rússia, em fevereiro de 2022.O Congresso está a bloquear um pacote de mais de 106 mil milhões de dólares que Biden pediu insistentemente, que inclui fundos para a Ucrânia e para Israel.Os eleitos pelo Partido Republicano estão a exigir concessões significativas na política de imigração dos Estados Unidos em troca dos seus votos.Zelensky, que iniciou na segunda-feira uma visita de trabalho aos Estados Unidos, reafirmou já em solo norte-americano a necessidade de Kiev de receber mais fundos para se defender da Rússia, frisando que qualquer atraso na ajuda à Ucrânia “é um sonho tornado realidade" para o líder russo, Vladimir Putin.