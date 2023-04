Biden em Belfast assinala aproximação dos EUA com a Irlanda do Norte

O acordo pôs fim ao conflito sangrento entre os partidários da manutenção do território no Reino Unido (protestantes unionistas) e os defensores da reunificação das duas Irlandas (católicos republicanos) que causou cerca de 3.500 mortos e 40.000 feridos.O chefe de Estado norte-americano – que chega um dia depois da data do aniversário, 10 de abril – indicou que esta visita pretende também sublinhar a prontidão dos Estados Unidos para apoiar o potencial económico da Irlanda do Norte.O último presidente dos Estados Unidos a visitar Belfast foi Barack Obama, em 2013.Joe Biden, que é de ascendência irlandesa, seguirá depois para a República da Irlanda, onde ficará até 14 de abril.