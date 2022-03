Biden em cimeira da UE envia "forte sinal de união" face à Rússia diz Charles Michel

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, disse hoje que a presença do Presidente norte-americano, Joe Biden, no Conselho Europeu em Bruxelas, envia um "forte sinal de união" face à Rússia, perante "tempos difíceis" de guerra na Ucrânia.