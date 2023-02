Biden exorta Nove de Bucareste a manterem ajuda à Ucrânia e garante apoio NATO

Biden trazia preparadas garantias de apoio aos líderes da Polónia, da Roménia, da Bulgária, da Chéquia, da Hungria, da Estónia, da Letónia, da Lituânia e da Eslováquia.





O Presidente norte-americano assegurou que o compromisso de Washington na defesa dos países membros da NATO é "sagrado" e alertou que não é só o futuro da Ucrânia que está em jogo na guerra com a Rússia.





Os nove, que mantêm a "linha da frente da nossa defesa coletiva", devem manter o apoio a Kiev, frisou Joe Biden.

No mesmo tom de Joe Biden, o secretário-geral da Aliança, Jens Stoltenberg, afirmou que "devemos manter e intensificar o nosso apoio à Ucrânia, dar à Ucrânia aquilo de que necessita para vencer". É "necessário quebrar o ciclo da agressão russa", defendeu ainda.





Stoltenberg lembrou, sublinhando que o Presidente da Federação Russa, Vladimir Putin, "não está a preparar-se para a paz".

"Não sabemos quando esta guerra terminará, mas quando isso suceder, devemos cuidar que a História não se repita", acrescentou o secretário-geral da NATO.







Recados direto à Hungria, país vizinho da Ucrânia, que aceita o envio de auxílio humanitário e que acolheu refugiados ucranianos, mas que se recusa a fornecer apoio bélico, alegando que isso apenas iria "prolongar o conflito".



A Hungria decidiu contudo assinar a declaração final da reunião, que condena "firmemente" a agressão russa, subscrita por unanimidade.







Durante a reunião do Nove de Bucareste, o Presidente anfitrião, Andrzej Duda, afirmou que a agressão na Ucrânia "alterou a situação securitária no mundo" e "a história da nossa parte da Europa, para sempre". Os aliados NATO precisam de pensar os passos a dar antes da cimeira da Aliança prevista para 11 e 12 de julho de 2023, aconselhou. A Polónia, que acolheu os restantes membros dos Nove por ocasião da visita de Joe Biden, foi um dos maiores doadores de armamento à Ucrânia nos últimos 12 meses e tem sido fulcral no encaminhamento do auxílio e no apoio aos ucranianos que fugiram da guerra.





O Presidente polaco pediu ao homólogo norte-americano o envio de soldados dos Estados Unidos para mover equipamento para as bases no país.







À televisão privada TVN24, Duda acrescentou que os aliados NATO deveriam decidir se vão ou não armar a Polónia com aviões caça, afirmando que se for esse o caso, o país irá providenciar a Ucrânia com aviões MIG russos da sua frota.





Por seu lado, o líder da Lituânia propôs a Biden o estacionamento, nos Países Bálticos, de sistemas de artilharia HIMARS, cujo sucesso na Ucrânia foi notório, além de helicópteros de combate e de sistemas de vigilância aérea.







"Tenho falado sobre a implantação destes chamados habilitadores vitais", disse Gitanas Nauseda aos jornalistas. "Não podemos paga-los, mas poderia ser colocado [pelos aliados] nos Bálticos de forma rotativa".





Nauseda referiu que Biden não respondeu mas que tomou nota dos pedidos.





A próxima reunião da NATO irá decorrer precisamente em Vilnius, capital da Lituânia, e poderá contar com a presença do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, revelou entretanto a embaixada da Ucrânia naquele país.

Recados russos



O grupo Nove de Bucareste foi constituído em 2015 e agrupa os países do leste europeu que constituíam o antigo Pacto de Varsóvia, que se estendem do Mar Báltico até à Bulgária e são vizinhos da Ucrânia e da Rússia.





A maioria dos Nove viveu a opressão soviética e tem alertado nos últimos anos contra a agressão russa. Depois de verem os seus avisos desconsiderados como recalcamentos históricos, as suas vozes são agora ouvidas e tidas em conta, apesar da posição reticente da Hungria.





A reunião do grupo de Bucareste foi antecedida terça-feira de um discurso à nação russa, por Vladimir Putin, que acusou o Ocidente de pretender "eliminar a Rússia", alegação rejeitada em peso pelos líderes ocidentais.





Na mesma ocasião, Putin anunciou a suspensão do país do Tratado New Start III sobre desarmamento nuclear, decisão confirmada já esta quarta-feira pelas duas câmaras do Parlamento da Federação Russa.







Joe Biden disse esta quarta-feira, em Varsóvia, que a decisão russa constitui um "erro grave".







Na guerra pelas audiências globais, uma hora antes da reunião em Varsóvia, Vladimir Putin discursou perante um estádio cheio, garantindo que os soldados russos combatem "heroicamente, corajosamente, com bravura" na Ucrânia em defesa de "fronteiras tradicionais russas".







O Presidente da Federação Russa reuniu-se ainda com o líder da diplomacia chinesa, Wang Yi, que está de visita a Moscovo.







A China tem-se mantido oficialmente à parte do conflito apesar dos apelos russos, mas esta quarta-feira Yi respondeu aos avisos ocidentais, quanto ao possível apoio bélico à Rússia, frisando que os laços entre Pequim e Moscovo não podem ser influenciados por terceiros.