Biden junta-se ao Papa Francisco e a imã sunita para pedir solidariedade global

O Vaticano divulgou um comunicado de Biden no Dia Internacional da Fraternidade Humana - uma celebração da ONU de compreensão inter-religiosa e multicultural inspirada num documento histórico assinado faz hoje exatamente dois anos, em Abu Dhabi, por Francisco e pelo `sheikh` Ahmad al-Tayyeb, imã do centro de ensino sunita Al-Azhar, no Cairo.

O documento pedia maior compreensão mútua e solidariedade para enfrentar os problemas com que o mundo se depara no século XXI.

Com o apoio dos Emirados Árabes Unidos, a iniciativa criou uma comissão de alto nível para divulgar a mensagem, e a comemoração do seu segundo aniversário incluiu uma mensagem em vídeo de Francisco que também foi traduzida para o hebraico.

Na sua declaração, Biden disse que "durante muito tempo, a visão estreita de que a nossa prosperidade compartilhada é um jogo de soma zero esgotou-se -- a visão de que para uma pessoa ter sucesso, outra tem de falhar...", recordando que essa visão provocou conflitos e crises que ninguém sozinho pode resolver.

Biden, um católico praticante, encontrou-se com o Papa Francisco em outubro, numa longa audiência no Vaticano, onde falaram de mudanças climáticas, pobreza e da pandemia de covid-19.