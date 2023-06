Biden lança programa para capacitar comunidade LGBTI+ contra ataques

O programa está a cargo do Departamento de Segurança Nacional, com o apoio do Departamento de Justiça e do Departamento de Saúde, informou a assessora de política interna da Casa Branca, Neera Tanden, em conferência de imprensa, citada pela EFE.

"Este programa vai ajudar os centros LGBTI+ a preparar-se para o pior, incluindo -- e é muito lamentável ter de o dizer -- ameaças de bombas, tiroteios e ciberataques", detalhou a responsável.

O programa também oferece alta segurança para médicos que prestam serviços à comunidade, perante as ameaças que receberam várias clínicas que praticam tratamentos de transição de género.

O plano prevê também que a polícia federal (FBI, na sigla em inglês) e o Ministério Público capacitem a comunidade LGTBI+ sobre como denunciar crimes de ódio, além de melhorar a formação dos agentes para a resposta a pessoas trans.

O conjunto de medidas, lançado a propósito do mês do Orgulho LGTBI+, inclui também formação para os estados e municípios, no sentido de melhorar o financiamento destinado a apoiar a saúde mental dos jovens.

O Departamento de Habitação apoiará técnicos em albergues para ajudar as pessoas LGTBI que não tenham casa.

Diante das proibições de livros sobre diversidade sexual promovidas por políticos conservadores em vários estados, o Departamento Federal de Educação vai criar uma nova divisão para defender os direitos dos estudantes no acesso àqueles conteúdos.

O Presidente norte-americano anunciou estas iniciativas durante um evento com representantes da comunidade LGTBI+, que será "a mais grandiosa celebração do Orgulho na história da Casa Branca", disse Tanden.

Segundo o Governo de Biden, mais de uma dezena dos 50 estados que compõem o país aprovou leis anti-LGTBI+, que restringem os tratamentos de transição de género para menores, proíbem falar sobre orientação sexual nas escolas ou vetam os espetáculos de `drag queens`, entre outros.