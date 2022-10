Biden manifesta apoio aos "cidadãos e mulheres do Irão"

"O que ali se desencadeou é algo que não vai ser silenciado durante muito, muito tempo", acrescentou Joe Biden, na sexta-feira, antes de iniciar um discurso no sul da Califórnia, uma área com grande população de origem iraniana.

Embora o evento, realizado num centro educacional em Irvine, a sul de Los Angeles, não estivesse relacionado com a onda de protestos, Biden aproveitou a oportunidade para mostrar apoio, ao ler uma faixa empunhada pela audiência com a mensagem "Free Iran".

"O Irão deve acabar com a violência contra os cidadãos, que estão simplesmente a exercer direitos fundamentais", frisou, antes de agradecer à comunidade persa nos EUA por ser "tão vocal".

Os comentários de Biden, que está em visita à pela costa oeste do país para promover os avanços legislativos em matéria de cuidados de saúde e infraestruturas, surgiram horas depois de uma encontro da vice-Presidente norte-americana, Kamala Harris, com a atriz iraniana Nazanin Boniadi, durante o qual a responsável expressou apoio às "mulheres e raparigas corajosas que lideram os protestos pacíficos no Irão".

Também na sexta-feira, o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, recebeu um grupo de ativistas iranianos para manifestar solidariedade.

O Irão tem sido palco de protestos desde a morte, a 16 de Setembro, do jovem Mahsa Amini, detida três dias antes pela polícia moral por alegadamente usar incorretamente o véu.

As manifestações estão a ser duramente reprimidas pelas forças de segurança, e, um mês depois do início, começaram a surgir as primeiras vozes dentro do sistema a questionar a polícia moral ou a resposta do Estado às manifestações.