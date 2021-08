Biden mantém operações de evacuação no Afeganistão e promete retaliar contra o Daesh

Em conferência de imprensa após os atentados que fizeram pelo menos 60 mortos em Cabul esta quinta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, garantiu que os EUA vão concluir a missão de retirada de norte-americanos e afegãos de Cabul e mantém a data 31 de agosto para a retirada das tropas do país. "Temos de concluir esta missão e vamos continuar com a evacuação", garantiu Biden.





"Não iremos ser dissuadidos pelos terroristas. Não iremos deixar que eles parem a nossa missão. Vamos continuar com a evacuação", reiterou.

, reiterou.Joe Biden confirmou que o duplo atentado desta quinta-feira em Cabul, que provocou dezenas de mortos, nomeadamente 12 militares norte-americanos, foi perpetrado por uma fação do Daesh, o Estado Islâmico de Khorasan, também conhecido por ISIS-K. Biden prometeu "caçar e fazer pagar" os autores do atentado.



"Não esqueceremos, não perdoaremos e vamos caçar-vos e fazer-vos pagar", disse Joe Biden, depois de um momento emocionado em que relembrou a morte do filho, ele próprio um antigo combatente militar.





"Iremos atacar o Estado Islâmico na altura e no momento certo. Os terroristas do Estado Islâmico não vão ganhar", reforçou Biden. "Iremos encontrar forma de chegar ao militantes do ISIS [Estado Islâmico] onde quer que estejam", rematou.







O presidente norte-americano reafirmou a sua decisão de retirar as tropas norte-americanas do Afeganistão daqui a cinco dias, argumentando que nunca defendeu a ideia de "sacrificar vidas americanas para tentar estabelecer um Governo democrático no Afeganistão, um país que nunca em toda a sua história foi unido".







"O nosso interesse era impedir que a Al Qaeda ressurgisse, primeiro encontrar Bin Laden, acabar com a Al Qaeda no Afeganistão e impedir que isso aconteça novamente", explicou Biden. "Como eu já disse várias vezes, o terrorismo espalhou-se pelo mundo. Temos ameaças maiores vindas de outros países, muito mais perto dos Estados Unidos", acrescentou Biden.





"Era hora de encerrar uma guerra de 20 anos", rematou o presidente norte-americano.





Pelo menos 60 afegãos e 12 militares norte-americanos morreram esta quinta-feira na sequência de duas explosões junto a uma das entradas do aeroporto de Cabul, no Afeganistão. O Estado Islâmico reivindicou a autoria do ataque.