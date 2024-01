Biden minimiza vitória de Trump nas primárias do Iowa

Trump venceu na segunda-feira os seus rivais de partido nas primeiras primárias do país por larga margem, obtendo cerca de 56.300 votos, 51% do total.

"Bem, não creio que o Iowa signifique alguma coisa", respondeu Biden quando questionado pela imprensa, no relvado da Casa Branca, sobre o resultado das convenções republicanas.

O líder democrata argumentou que o seu principal rival político "obteve apenas cerca de 50 mil votos, o menor número alguma vez obtido por um vencedor" nos `caucus` do Iowa.

As segundas primárias republicanas terão lugar na próxima semana em New Hampshire, onde o governador da Florida, Rond DeSantis, e a ex-embaixadora norte-americana junto da ONU Nikki Haley tentarão diminuir a distância de Trump, que parece imbatível.

Biden, que procura a reeleição para um segundo mandato nas presidenciais de novembro próximo, disputará as primárias democratas da Carolina do Sul em 03 de fevereiro, embora não existam candidatos no seu partido que possam ofuscá-lo.

Trump perdeu as eleições de 2020 contra Biden, mas nunca reconheceu a sua derrota e é acusado em Washington e na Geórgia de ter tentado alterar o resultado do sufrágio.

As sondagens indicam que numa possível repetição das eleições entre Biden e Trump, o republicano prevaleceria sobre o atual Presidente em vários estados-chave.

Os eleitores também manifestam maior preocupação com a idade de Biden, que tem 81 anos, do que com a de Trump (77 anos).