Biden não vê no imediato que Pequim se coloque do lado da Rússia

Joe Biden diz que não existem, por enquanto, indícios de que a China vá colocar-se do lado da Rússia no conflito com a Ucrânia. O presidente norte-americano revela que tem falado com o presidente chinês, Xi Jinping, e descarta para já o envio de caças F16 para território ucraniano.