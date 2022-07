Biden no Médio Oriente à procura de entendimentos

Israel será a primeira paragem desta viagem, marcada pela missão de fortalecer os laços de Telavive com o mundo árabe em especial com a Arábia Saudita.



Na agenda deste primeiro dia está prevista uma visita ao memorial e museu do Holocausto Yad Vashem, em Jerusalém.



Biden, que estará acompanhado pelo secretário de Estado norte-americano Antony Blinken, encontra-se com os líderes israelitas na quinta-feira, antes de viajar para a Cisjordânia, na sexta-feira, para conversações com o líder da Autoridade Palestiniana, Mahmud Abbas.



O processo de paz entre israelitas e palestinianos para a resolução do seu conflito está paralisado desde 2014, sem perspetivas de ser relançado.



Ainda em solo israelita, Biden tem prevista uma reunião com Benjamin Netanyahu, o ex-primeiro-ministro de Israel que poderá ter hipóteses de regressar ao poder após nova dissolução do parlamento e o agendamento de novas legislativas no país em novembro, as quintas eleições em menos de quatro anos.