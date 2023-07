Biden nomeia primeira mulher negra para emissária junto do Congresso

Goff -- que era assessora do Congresso e serviu como principal ponto de contacto entre a Casa Branca e o Congresso, no início do mandato de Biden -- sucede a Louisa Terrell nesta função, que é vital para o Presidente.

Biden orgulha-se de ter um bom relacionamento com o Congresso e Goff terá agora a tarefa de aprofundar as relações com a bancada Democrata, mas também com a Republicana, numa altura em que a oposição ao Presidente está a ganhar mais visibilidade, à medida que se aproxima uma nova eleição presidencial, em 2024.

Num comunicado em que anuncia a contratação, Biden classificou Goff como "líder comprovada e voz confiável em ambos os lados dos corredores políticos", lembrando que ela desempenhou importantes funções nos primeiros anos do seu mandato, sobretudo durante o período da pandemia, quando foi necessário agilizar legislação sanitária de emergência.

"A estreita parceria de Shuwanza com os meus amigos de décadas na Câmara de Representantes e no Senado, e a sua experiência, instinto, bem como profundo respeito pelo Congresso dos Estados Unidos continuarão a servir bem o nosso Governo e o povo americano", explicou Biden.

Goff, de 38 anos, foi vice-diretora de assuntos legislativos da Casa Branca, tornando-a no principal ponto de contacto com os membros da Câmara de Representantes.

Não faltarão desafios para Goff, que nas próximas semanas terá de lidar com vários pacotes legislativos que o Congresso tem agendados e que necessitam dos votos de ambos os partidos.