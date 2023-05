Biden pede ação no controlo de armas um ano após massacre em Uvalde

"É hora de agir. É hora de fazermos as nossas vozes serem ouvidas. Não como Democratas ou Republicanos. Mas como amigos, como vizinhos, como pais...como compatriotas americanos", disse Biden, entre familiares e amigos que lamentavam a perda de 19 crianças e dois professores, mortos a tiros no ano passado numa escola primária no Texas.

"Sei que há muito tempo que tem sido difícil progredir, mas chegaremos um ponto em que nossas vozes serão tão altas, a nossa determinação tão clara, que não poderá mais ser interrompida. Vamos agir", instou.

Para assinalar a data trágica, a cidade de Uvalde planeou uma cerimónia privada e uma vigília à luz de velas, e o Governo do Texas decretou um momento de silêncio ao final da manhã, momento em que o atirador entrou na Robb Elementary School no ano passado, desencadeando o tiroteio escolar mais mortal do país numa década.

As armas de fogo são a principal causa de morte de crianças nos Estados Unidos. Desde o início ano, 85 crianças menores de 11 anos morreram por armas de fogo e 491 entre os 12 e 17 anos.

Em 2020, a taxa de mortalidade por armas de fogo de menores de 19 anos foi de 5,6 por 100.000. Em comparação, o país vizinho Canadá registou 0,8 por 100.000 mortes, a segunda maior taxa de mortalidade por armas de fogo de crianças e adolescentes entre os países de altos rendimentos.