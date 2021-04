Biden planeia aumentar os impostos aos mais ricos para financiar plano familiar

Na quinta-feira, Joe Biden completa 100 dias de mandato e, em forma de balanço, o Presidente dos Estados Unidos discursa esta quarta-feira à noite (madrugada de quinta-feira em Portugal) pela primeira vez numa sessão conjunta do Congresso, sem convidados, devido à pandemia, mas com uma agenda recheada de temas.Para além do combate à pandemia da Covid-19, a questão financeira e os traços gerais da estratégia de recuperação económica do país devem ser o ponto central do discurso. Depois de aprovado o plano avaliado em 1,9 mil milhões de estímulo financeiro para compensar os efeitos da crise pandémica e o plano de aposta nas infraestruturas avaliado em 2,3 biliões de dólares, Biden prepara-se para apresentar esta quarta-feira o seu terceiro plano bilionário.

Tudo somado, este plano deverá ter um custo avaliado em pelo menos 1,5 biliões de euros.

Este reforço no financiamento representará um aumento de dois terços em relação às verbas atribuídas à agência na última década.

O Executivo norte-americano também pretende ajudar a financiar o plano familiar através do, segundo o NYT.Biden propôs ainda o aumento dos impostos sobre os lucros das empresas de 21 para 28 por cento, compensando em parte a redução ocorrida durante o mandato de Donald Trump.

Economistas dividem-se quanto à eficácia do plano

Muitos economistas e especialistas em impostos saudaram a proposta de reforço de verbas ao IRS que, segundo eles, ajudará a reverter anos de negligência nas ações de fiscalização.Este mês, odo IRS, Charles Rettig, disse a um comité do Senado que a agência não tinha recursos suficientes para detetar fraudes fiscais.“O plano é uma boa notícia para contribuintes e empresas honestos, para o orçamento e para o Estado de Direito”, disse Chye-Ching Huang ao NYT, diretor executivo do Tax Law Center. “Impedir que as fraudes fiscais tenham uma vantagem injusta ajuda as empresas honestas a competir e prosperar”, acrescenta.“Esta é a abordagem correta”, defendeu também Lawrence H. Summers, economista da Universidade de Harvard. “A deterioração no esforço de fiscalização do IRS e na recolha de informações é escandalosa. O plano de Biden tornaria o sistema tributário americano mais justo, mais eficiente e, estou confiante, angariaria mais receita do que os números oficiais agora preveem - provavelmente um bilião em dez anos”, apontou Summers.

“Isto é muito dinheiro”

Nem todos são, porém, otimistas como Summers e alguns especialistas conservadores opõem-se mesmo a qualquer gasto adicional com o IRS. Grover Norquist, o presidente da Americans for Tax Reform, disse em entrevista ao NYT que as verbas atribuídas à fiscalização correm o risco de aumentar o número de auditorias com motivação política, ao mesmo tempo que sobrecarregam os proprietários de pequenos negócios, sem garantia de um grande aumento nas receitas.afirmou Norquist, acrescentando que o IRS “foi politizado durante muito tempo e eles não fizeram nada para o corrigir”.Os especialistas em impostos parecem concordar em grande maioria que o aumento da capacidade de fiscalização do IRS conduzirá a um largo retorno, mas não está claro quanto investimento é realmente necessário, numa altura em que muitas das funções da agência podem ser automatizadas e em que cada vez mais declarações de impostos são preenchidas eletronicamente.Para além disso, estimativas governamentais anteriores colocam os benefícios do aumento do financiamento do IRS numa escala bem mais baixa do que aquela conjeturada pela Administração Biden.– uma declaração surpreendente, dado que Koskinen teceu duras críticas à falta de investimento na agência enquanto estava no comando.”, revelou Koskinen ao NYT. “Isto é muito dinheiro”, acrescentou.

Este projeto de reforma fiscal carece ainda de aprovação no Congresso, onde se espera uma áspera batalha e cujo desfecho está longe de estar garantido.