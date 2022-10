Biden prevê mudança favorável aos democratas nas eleições intercalares

"Houve muitas subidas e descidas, com eles [republicanos] na liderança, nós na liderança, eles na liderança, [mas] está tudo bem, está a chegar", disse o chefe de Estado democrata na Casa Branca, em Washington.

"As sondagens variaram muito. Acho que vamos ver outra mudança a nosso favor nos próximos dias", acrescentou, enquanto as sondagens mais recentes dão vantagem aos republicanos.

As eleições intercalares vão ser cruciais, porque podem levar a estreita maioria dos democratas para o lado republicano no Congresso norte-americano.

Contudo, segundo Biden, os eleitores também começam a ver "boas notícias na economia".

O Presidente norte-americano catalogou o declínio gradual nos preços do gás, que subiram acentuadamente, uma descida na taxa de desemprego na maior parte do país, bem como o anúncio hoje da "enorme redução do défice federal".

O défice federal para o ano fiscal de 2022, que termina em setembro, ficou 1,4 biliões de dólares (cerca de 1,4 biliões de euros) abaixo do registado no ano passado.

Biden também assegurou que os republicanos pretendiam dar benefícios fiscais às grandes empresas e "duplicar" os cortes nos impostos para os mais ricos.

"É o tipo de política que falhou no passado e falhará novamente", acrescentou.