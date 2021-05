Biden promete endurecer o combate ao racismo

O presidente Joe Biden recebeu ontem a família do cidadão, que pediu ao Congresso que aprove a reforma policial, para proteger a população afro-americana de situações de uso excessivo da força e discriminação. O líder da Casa Branca ouviu este apelo e prometeu endurecer o combate ao racismo.



Declarações do presidente dos Estados Unidos, após o encontro com a família de George Floyd.