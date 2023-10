Biden questionado sobre documentos confidenciais

O interrogatório, descrito como voluntário, decorreu no domingo e na segunda-feira, o que indica que Joe Biden "e a Casa Branca estão a cooperar" com a investigação, liderada pelo procurador especial Robert Hur, de acordo com um comunicado divulgado na segunda-feira.

Na mesma nota, o porta-voz Ian Sams garantiu que, "conforme apropriado", a Presidência forneceu publicamente "atualizações relevantes, sendo tão transparentes quanto possível e consistentes com a proteção e preservação da integridade da investigação".

No final de 2022, uma série de documentos confidenciais, cujo número exato e conteúdo permanecem desconhecidos, foram encontrados na casa de Joe Biden, no Delaware, no leste dos Estados Unidos, e no antigo escritório, em Washington.

Os documentos remontam ao período em que Biden foi vice-presidente (2009-2017) e às três décadas que o democrata passou no Senado, a câmara alta do parlamento norte-americano, durante as quais esteve fortemente envolvido na política externa do país.

A descoberta dos documentos causou embaraço à Casa Branca, uma vez que surgiu pouco depois do caso dos mais de 100 documentos confidenciais encontrados pelo FBI na mansão do ex-Presidente Donald Trump (2017-2021), em Mar-a-Lago (Florida).

A lei dos Estados Unidos exige aos presidentes e vice-presidentes a devolução de todos os documentos oficiais, comunicações e outras notas para o Arquivo Nacional norte-americano.