Biden reteve e divulgou intencionalmente documentos classificados no pós-Obama

O relatório do procurador especial Robert Hur, divulgado hoje, constitui uma avaliação severa da forma como Biden geriu informação governamental sensível, sobre assuntos militares e política externa relativa ao Afeganistão e outros assuntos sensíveis de segurança nacional.



"A nossa investigação apurou que o presidente Biden reteve e revelou intencionalmente materiais classificados, depois da sua vice-presidência, quando se tornou um cidadão comum", escreveu Hurr.



Entre a documentação encontrada pelos investigadores estão materiais sobre o Afeganistão, que provam a sua oposição à decisão do presidente Barcak Obama, de quem Biden era vice-presidente, de enviar mais tropas para o país.



Uma carta escrita à mão que dirigiu a Obama a este propósito é um dos materiais encontrados.



"Estes materiais sustentam a posição de Biden quando os considerou como relacionados com as mais importantes decisões que tomou enquanto vice-presidente", detalhou-se no relatório.



No Departamento de Justiça há precedentes de acusações criminais contra indivíduos por terem partilhado informação classificada com biógrafos ou autores dos seus discursos, como o general David Petraeus, que de resto se declarou culpado em 2015 e foi condenado a pena suspensa.



Os advogados da Casa Branca e o próprio advogado de Joe Biden tiveram a oportunidade de ver e comentar o documento. Biden decidiu não exercer qualquer prerrogativa presidencial Sor qualquer parte do relatório, disse um dos porta-vozes da Presidência, Ian Sams.