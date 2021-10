Biden reúne com Macron em ambiente de reconciliação

Joe Biden já está em Roma para a Cimeira do G20. Na primeira etapa da sua digressão europeia, o presidente norte-americano teve uma longa audiência com o papa e encontrou-se com Emmanuel Macron - uma oportunidade para os dois países acertarem estratégias para a reunião de amanhã com os principais líderes mundiais.