Biden reúne com responsáveis da Coreia do Sul e Japão

Trata-se da primeira cimeira trilateral entre estes atores internacionais que têm em comum fatores de interesse como a China, a Coreia do Norte e a Rússia, com Washington a desejar que esta reunião assuma uma regularidade anual.Segundo a presidência norte-americana, a cimeira será focada na promoção de uma "visão trilateral partilhada para enfrentar os desafios de segurança global e regional, promovendo uma ordem internacional baseada em regras e reforçando a prosperidade económica".Em março passado, a Coreia do Sul e o Japão realizaram a sua primeira cimeira bilateral em 12 anos, tendo acordado na ocasião medidas para aliviar as tensões após anos de disputas e diferendos, incluindo alguns relacionados com a ocupação japonesa da Coreia entre 1910 e 1945.Washington tem acordos formais de defesa coletiva, em separado, com Tóquio e Seul, mas quer que os dois países trabalhem em conjunto perante uma China com uma política externa cada vez mais assertiva, que inclui a reivindicação da soberania de quase todo o Mar do Sul da China e o assédio a Taiwan.